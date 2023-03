«Ils vivent à sept dans un 40m2, c'est ingérable!»: Guy-Eloi, propriétaire à Tournai, dans l’impasse après avoir loué un appartement à un homme seul

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le propriétaire ne sait plus vers qui se tourner et surtout, il se sent coincé dans un « mauvais rôle » qu’il n’a pas envie d’incarner. Guy-Eloi Lebrun possède, à Tournai, un petit immeuble à appartements qu’il propose à la location et, depuis un an, alors qu’il avait loué ce bien à un homme seul, sept personnes l’occupent « en raison du regroupement familial », explique-t-il. « La situation devient ingérable, pour cette famille, pour les autres locataires et pour nous ». Il tient à préciser : « Ce logement était un taudis quand on l’a racheté », témoigne-t-il. « On a réalisé tous les travaux nous-mêmes, on a tout remis en ordre ».

Le propriétaire propose une location il y a un an et demi à cet homme réfugié. « Nous sommes tournés vers les autres, nous aimons favoriser la mixité sociale et sommes sensibles aux difficultés de chacun », tient à préciser Guy-Eloi Lebrun.