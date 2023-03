Le festival du film social Vivre Debout est de retour à Perwez

Le festival du film Vivre Debout est une démarche de citoyens qui ont envie de partager des projets de société autour de la projection de films mais aussi et surtout autour d’une table et d’un verre. Durant trois jours, projections cinématographiques, débats et ateliers créatifs se succéderont au Foyer, le centre culturel de Perwez.

Après deux années marquées par la pandémie, les organisateurs misent tout sur le thème « Recherche de sens » pour cette 15ème édition. Durant les trois jours, onze films mettront en alerte tous les sens, pour rappeler que la culture, c’est quand même un peu indispensable.