«LOL: qui rit, sort!» reviendra pour une saison 4 sur Prime Video: voici qui Philippe Lacheau aimerait avoir comme candidats

Il faut dire que cette troisième saison a un casting plus que cinq étoiles ! François Damiens, Virginie Efira, Jonathan Cohen, Leïla Bekhti, Adèle Exarchopoulos, Géraldine Nakache, Laura Felpin, Gad Elmaleh, Pierre Niney et Paul Mirabel s’affrontent pour décrocher le chèque de 50.000 euros, qui ira directement à l’association qu’ils sont venus défendre.

Dans une interview accordée à ETX Studio, l’acteur et réalisateur, qui cartonne actuellement au cinéma avec « Alibi.com 2 », a révélé qui il aimerait voir au casting de la saison 4. « Je rêverais d’avoir Jamel Debbouze, Alain Chabat ou Florence Foresti. Il y en a beaucoup dont je suis fan. Il y a également Jérôme Commandeur. On verra », confie Philippe Lacheau, plus que prêt à appuyer sur le fameux bouton rouge !