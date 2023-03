Champagne, air frais et… repos: un hôtel à deux pas de chez nous pour retrouver la forme et le sommeil

Si trouver une solution sur le long terme est difficile, on a peut-être un moyen pour vous aider à recharger vos batteries tout en recevant des clés pour améliorer la qualité de votre sommeil. Et cette solution, elle se trouve à deux pas de la Wallonie.

Stress du quotidien, enfants, travail, transports… De nombreuses études se sont penchées sur la qualité de notre sommeil et toutes disent la même chose : les Belges dorment mal et pas assez. Ils sont tellement nombreux à s’en plaindre que ça devient même un problème de santé publique.

Depuis le début de cette année, l’hôtel Royal Champagne, situé près de Reims, propose en effet des retraites sommeil, histoire de profiter d’une région et d’un cadre incroyables tout en testant une expérience inédite pour renouer avec les bras de Morphée.

Concrètement, durant quatre jours, vous et les autres participants seront chouchoutés. Et rien ne sera laissé au hasard.

Une première approche très personnelle est en effet mise en place. Au début de votre séjour, vous aurez un échange d’une heure avec Aurélie Montin, spécialiste du sommeil, pour faire un bilan complet et lui parler de vos éventuels problèmes. La créatrice du podcast « Insomnie hors de mon lit » sera par ailleurs disponible durant toute la durée de votre escapade.

Un sommeil optimal

Les conditions de sommeil seront également optimalisées. Du choix de la literie en passant par les oreillers et l’obscurité, sans oublier l’utilisation d’huiles essentielles, impossible de ne pas s’endormir apaisé et rapidement.

Les repas sont également prévus et adaptés à la retraite sommeil. Évidemment, vous pourrez profiter d’un délicieux et gourmand petit-déjeuner, mais le repas du soir est conçu pour favoriser la digestion et aider à l’endormissement grâce à des aliments ni trop acides ni trop gras.

Par ailleurs, diverses activités sont proposées au réveil. De la balade dans les vignes à la séance de yoga en passant par le réveil musculaire au bord de la piscine avec une vue imprenable sur la Vallée de la Marne, vous trouverez à coup sûr votre bonheur.

Spa...radisiaque

Évidemment, vous ne manquerez pas de profiter du magnifique spa et de sa piscine extérieure à débordement. Pour couronner le tout, un massage d’une heure à la bougie et un massage ciblé et personnalisé, selon les besoins de chacun, font également partie du package.

Le Royal Champagne propose ses retraites sommeil lors des week-ends de changement d’heure. Les prochains rendez-vous sont donc fixés du 24 au 27 mars et du 29 octobre au 1er novembre 2023. Mais pas de panique, l’offre est également proposée sur demande, en dehors de ces week-ends dédiés, sur une base de trois nuits minimum.

Situé dans le petit village de Champillon, sur les hauteurs de la montagne de Reims, le Royal champagne compte 47 chambres et suites, des terrasses et donc un Spa, ouvrant sur un panorama unique sur un décor qui évolue au rythme des saisons.