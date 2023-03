Diabète, prise de psychotropes… les données interpellantes de l’Observatoire de la Santé dans notre région

« Deux chiffres nous interpellent très fort, même trois », reconnaît Marie-France Jeunehomme, chargée de projet à l’Observatoire de la Santé. « Une personne sur trois en province de Liège déclare souffrir de maladie chronique. On sait que certaines maladies chroniques ont un impact très important sur la qualité de vie. On se dit qu’il y a sûrement un travail de prévention et de promotion qui doit être fait en amont. »

2 Diabète

Parmi ces maladies chroniques (c’est-à-dire de longue durée et rarement curables), un focus est fait sur le diabète. Une personne sur dix en souffre sur la province. Un chiffre légèrement plus bas sur l’arrondissement de Verviers (8,4 %) mais qui est tout de même plus important que celui à l’échelon national (6,5 %). « On sait que la prévention et les comportements de santé peuvent avoir un impact positif sur le diabète de type 2 », ajoute la chargée de projet.

3 Médicaments psychotropes

Troisième élément interpellant : « Le fait que, lors de la dernière enquête nationale de santé, en 2018, il y avait déjà 20 % des femmes qui déclaraient avoir pris des médicaments psychotropes. Ça nous interpelle, c’est une personne sur 5. D’autant que ces données datent d’avant la crise du Covid. »

En effet, des professionnels de la santé s’accordent à dire que les problèmes de santé mentale ont augmenté durant les confinements consécutifs.

4 Vieillissement

Ces données sur l’état de santé de la population sont à croiser avec celles, également collectées par l’Observatoire provincial de la Santé, sur ce qu’il appelle les facteurs de santé tels que revenu médian, chômage, monoparentalité, alimentation, sédentarité, consommation de tabac ou d’alcool, etc. Mais aussi avec des informations démographiques telles que le vieillissement de la population qui va s’accentuer avec, en parallèle, une estimation de baisse des naissances sur l’arrondissement de Verviers.

Malheureusement, ces données en présence ne couvrent pas ces dernières années, les dernières statistiques datent majoritairement de 2018 (exception faite de celles sur la démographie qui sont de 2021). Autrement dit on ne connaît pas encore l’impact de la crise sanitaire et des inondations.

« En tant que système d’information sanitaire, on a pour objectif de récolter des données de santé, de les analyser et de les publier sous un format accessible comme le tableau de bord de la santé de la province de Liège 2022 », ajoute Marie-France Jeunehomme. « Il reprend toutes sortes de données au niveau de la santé à différentes échelles géographiques – Belgique, Région wallonne, province de Liège et arrondissement de Verviers certaines fois –, avec différentes thématiques qui se veulent très larges pour avoir une vision holistique de la santé. »