Le Berlozien Steven Di Salvo devant les Assises: Jessika, sa victime, présentait 49 plaies de coups de couteau

Le 22 juin 2020, Steven Disalvo avait tué sa compagne, Jessika Oliveira De Melo, en l’étranglant et après lui avoir porté plus de quarante coups de couteau dans leur habitation de Berloz. L’accusé n’avait pas accepté la décision de rompre de sa compagne, mère de leurs quatre enfants.

Aucune des plaies constatées et réalisées avec un couteau n’est cependant de nature à causer le décès. Une de ces plaies réalisée au niveau du dos a causé une plaie pulmonaire et un faible hémothorax, mais elle ne semble pas être à l’origine du décès.

Marques de strangulation

Le médecin légiste a constaté de multiples plaies et ecchymoses au niveau des membres supérieurs qui évoquent des gestes de saisie et des gestes de défense. L’expert a aussi constaté une fracture de l’os sphénoïde (dans la région de l’œil) et des plaies nettes dans la région de l’œil gauche. Ces plaies sont compatibles avec des coups par instrument piquant et tranchant.