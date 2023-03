La ministre Petra De Sutter interrogée sur l’avenir du bureau de poste d’Ecaussinnes

Nous vous en parlions déjà dans notre édition du 17 février dernier : la rumeur circule depuis plusieurs mois à Écaussinnes : le bureau de poste chercherait un autre bâtiment pour s’y installer, moins énergivore que l’actuel situé sur l’avenue de la Déportation.

Les riverains s’inquiètent. Interrogé par nos soins à l’époque, bpost se voulait rassurant : « Il n’est pas prévu que le bureau déménage. C’est une rumeur née sans doute de discussions, puisqu’en fonction de l’état du marché, on prospecte beaucoup, » confiait Laura Cerrada Crespo, la porte-parole. Mais cependant : « On ne garantit pas qu’il n’y aura pas de projet dans six mois ou dans un an. »