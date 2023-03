Les élus verviétois continueront bien à utiliser Tik Tok malgré des problèmes de sécurité, mais avec prudence

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Tik Tok est sans conteste le réseau social le plus utilisé par les jeunes, les mineurs plus particulièrement. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, il s’agit d’une application où sont diffusées des courtes vidéos. D’ailleurs Facebook et Instagram ont repris le principe à leur sauce avec les Reels, tant la formule a du succès. Outre les problèmes neuronaux, sur l’attention notamment, il y a aussi des soucis de sécurité. Tik Tok est plus ou moins à la botte du gouvernement chinois et le risque que des données fuitent n’est pas nul. Les agents fédéraux belges doivent d’ailleurs supprimer l’application.