Des images qui font froid dans le dos: un homme de 91 ans sauve miraculeusement sa femme de ménage, suspendue dans le vide après avoir tenté de se suicider, «je n’aurais pas pu tenir quelques secondes de plus» (vidéo)

La scène se déroule le 9 février dernier, rapporte LCI. De l’autre côté de la rue, trois étudiants d’une école de commerce aperçoivent cette femme, retenue du bout du bras par le nonagénaire chez qui elle était employée. Ils décident rapidement d’essayer d’intervenir. « On a lâché nos sacs, on est descendus à fond », a raconté Samir, 21 ans, au Parisien.

Sur une vidéo amateur, on voit l’homme de 91 ans retenir le bras de sa femme de ménage, qui venait de tenter de se suicider. Elle est alors suspendue dans le vide, au balcon du 14e étage d’un immeuble de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine).

Les trois étudiants parviennent à entrer dans l’immeuble, montent jusqu’au 14e étage et, aidés d’un livreur, prennent le relais de l’homme de 91 ans et réussissent à sauver la femme de ménage, restée suspendue dans le vide pendant une quinzaine de minutes. « Je n’aurais pas pu tenir, ne serait-ce que quelques secondes de plus », a confié son employeur au Parisien.