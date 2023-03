Le Verviétois a assisté aux attentats de Zaventem avec son équipe de l’AS Eupen et n’est plus le même

Au retour de Barcelone, le couple a énormément discuté des attentats. L’entraîneur a commencé à faire des cauchemars et à développer des problèmes de santé alors qu’il n’avait jamais eu le moindre souci avant ça et ne prenait jamais de médicaments, a relevé sa compagne.

« Mais on doit continuer à avancer », a conclu l’ancien entraîneur de jeunes, dont la santé ne lui permet plus d’occuper cette fonction. « On est tous touchés à l’intérieur. On n’est pas préparés à ça. C’est difficile de voir ça, c’est difficile de comprendre qu’un humain puisse faire ça. »