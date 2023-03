L’école Saint-Charles de Dottignies et Luingne va fêter son 300e anniversaire: «Le succès de la page Facebook de l’événement promet de sacrées retrouvailles!»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Avec quelque 2.200 élèves au total, les écoles et instituts Saint-Charles, répartis entre Dottignies et Luingne se portent plutôt bien. «Tournés vers le 21e siècle, nous avons clairement franchi le pas de la modernité. Nous sommes l’une des rares écoles de la région à proposer un panel complet, allant du général au professionnel en passant par la transition et la qualification, mais aussi verticalement: on peut venir chez nous depuis la 1ère maternelle jusqu’en fin de secondaires » se réjouit M. Vanhove, directeur de l’Institut. « Mais nous cultivons aussi une tradition familiale, qui ne date pas d’hier ».