Prix de l’énergie et télétravail: voici ce que cela vous coûte de travailler à la maison!

« Selon une enquête du SPF Mobilité et Transports menée en 2022 », indique Wikipower, « la majorité des télétravailleurs prestent 1 à 2 jours par mois dans les trois régions du pays (57 %). »

« Toutefois, la part de télétravailleurs qui prestent 3 à 4 jours à domicile, voire 5 et plus, n’est pas négligeable (respectivement 32 % et 11 % au niveau national). »