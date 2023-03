Près de 500 enfants battront les tambours pour la paix ce 21 mars 2023 à Farciennes

Lancée en 1976 par le résistant belge Arthur Haulot, La journée mondiale des Tambours de la paix a pour vocation de faire résonner les tambours tous les 21 mars, non plus pour appeler les hommes sur le front, mais pour inciter les enfants à construire ensemble un monde de paix et de tolérance.

Lire aussi Le château de Farciennes et le parc étaient entourés de flammes ce samedi soir !

Le Centre culturel de Farciennes a mis en place, en 2017, la journée Battre tambours pour la paix. Les enfants de différentes écoles et d’institutions des alentours se réunissent sur la Grand place de Farciennes pour battre des tambours ensemble, durant une matinée. C’est l’un des temps forts de la programmation du Centre culturel.