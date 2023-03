«Levez le pied!» pendant les traversées de batraciens à Hannut: voici les rues concernées

À l’approche du printemps, les batraciens sortent d’hibernation pour se reproduire. Des milliers de grenouilles, crapauds, tritons et salamandres bravent les obstacles en travers de leur chemin (revêtements routiers, constructions humaines) et risquent leur vie en traversant les routes.

Maximum 30 km/h

Pendant cette période, il est conseillé de lever le pied afin de permettre à ces animaux de se déplacer en toute sécurité. Sur Hannut, plusieurs endroits ont été recensés pour la traversée des batraciens : rue du Roua, ruelle des Mottes et rue d’Atrice à Avin, rue du Brou et rue de la Chavée à Abolens, remembrement vers la rue Isidore Fumal à Cras-Avernas, rue Georges Touret et rue des Salmons à lens-Saint-Remy.