Cannabis, cocaïne, héroïne...: voici les drogues les plus consommées par les Belges

À 10 € le gramme de cannabis, cette drogue reste la plus consommée en Belgique. « Car c’est la moins chère et la plus tolérée par la société », observe le commissaire Marc Vancoillie, responsable de Centrex, le centre d’expertise drogue à la police fédérale. Suit ensuite la cocaïne puis, en 3e position, les drogues de synthèse. Ces drogues utilisent des substances chimiques synthétiques plutôt que des ingrédients naturels. Dans ces drogues de synthèse, on trouve surtout les trois grands classiques (fabriqués en Hollande et même chez nous) : le MDMA (qui permet de produire de l’extasy), la méthamphétamine et l’amphétamine. Dans ce classement des drogues les plus consommées en Belgique, arrive ensuite l’héroïne, suivie des nouveaux produits psychoactifs (synthétiques), comme le 3-MCC, la Flakka… Arrive enfin la kétamine, médicament vétérinaire fabriqué en Inde.