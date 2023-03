Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Réélu en décembre à la tête de DéFI, François De Smet revendique une implantation significative en Wallonie. Entretien.

DéFI, parti héritier du FDF, est perçu comme avant tout bruxellois, non ?

On est un parti au départ bruxellois, mais ça fait quand même plus d’une dizaine d’années qu’on travaille sur la Wallonie avec une série de résultats. (…) Vous avez 40 % de nos membres qui sont wallons. Nous avons plus d’une soixantaine de mandataires. C’est pas mal. On est passé de 0 à 60 mandataires. (…) Notre évolution est en Wallonie. L’avenir de défi passe par la Wallonie.