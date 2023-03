Jacopo Guarnieri: «Arnaud De Lie est un mec tranquille dans sa tête»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Jacopo Guarnieri est impossible à louper dans le peloton. Grand, costaud, il parle surtout très fort et son délicieux accent guttural d’Emilie-Romagne s’accompagne régulièrement de rires. Pendant six ans, il a été ce qu’on appelle aujourd’hui le « lead out », ou en français le poisson-pilote, d’Arnaud Démare, le dernier pur sprinteur à avoir remporté Milan-Sanremo avec la formation Groupama-FDJ (2016). Depuis le début de l’année, il tente de guider à la fois Caleb Ewan et Arnaud De Lie, les deux leaders de Lotto-Dstny.

Jacopo, votre destin semblait lié pour toujours à celui de Démare. Pourquoi avoir choisi Lotto qui a basculé en deuxième division ?

C’était la fin d’un cycle chez Groupama, j’avais besoin de nouvelles motivations. Lotto est arrivé au bon moment pour me convaincre de changer d’écurie. J’avais déjà eu une touche à l’époque de Greipel mais cela ne s’était pas fait. En se séparant aussi de Sinkeldam, l’équipe de Marc Madiot a clairement indiqué qu’elle mettait la priorité sur d’autres coureurs que Démare. Et ce qui m’a plu dans la proposition de Lotto, c’est le fait de pouvoir travailler avec non seulement un, mais deux sprinteurs. La D2, on s’en moque puisque nous sommes invités partout et, mieux, on peut choisir nos courses sans obligation de participation.