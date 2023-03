Delhaize: les syndicats s’accordent sur un plan d’action pour les prochaines semaines

, a indiqué la présidente du SETCa, Myriam Delmée, à l’issue de la réunion.

« Nous sommes déterminés à faire retirer ce plan dans son ensemble », a affirmé Mme Delmée à l’agence Belga. « Le front commun – ouvriers et employés – est plus fort que jamais. D’autant plus que le plan concernerait déjà la suppression de 247 postes aux sièges centraux », ajoute-t-elle.