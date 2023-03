Un retour dans les années 70, en musique, ce week-end à la maison de la ruralité de Bioul

La troupe anhétoise du Théâtre du Cartable propose un spectacle haut en couleur, ces 17, 18 (20h) et 19 mars (15h), à la maison de la ruralité de Bioul. « Life 70’s » est une création collective, mise en scène et scénographiée par Jean-Luc Elias et son épouse Françoise Quevrain.

Neuf comédiens, dont le metteur en scène, monteront sur les planches ce week-end pour jouer dans ce cabaret musical alliant chant, danse et humour absurde. Il s’agira véritablement d’une plongée dans les seventies : mobilier, affiches et posters, vinyles.