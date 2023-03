«Les femmes au pouvoir!», une balade théâtralisée et gourmande ce week-end à la Citadelle de Namur

Cette balade gustative et théâtralisée se déroulera les vendredi 17 et samedi 18 mars en soirée à la lueur des flambeaux, et sans flambeaux le dimanche 19 mars.

L’occasion de découvrir la Citadelle et les femmes illustres et moins connues qui ont participé à l’histoire de la forteresse. Lors de différents arrêts, ces dames seront représentées à travers une peinture vivante, grandeur nature.