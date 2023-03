DoucheFlux se lance dans le Housing First à Bruxelles: «Le sans-chez-soirisme est un problème de logement et non de social-santé!»

Après des douches, des salons-lavoir et des consignes pour les personnes à la rue, l’ASBL DoucheFlux se lance dans le logement. Depuis le 1er janvier, elle est agréée comme opérateur Housing First à Bruxelles. « On a cru que l’urgence était le fin mot du social. À force d’être sur le terrain, on s’est rendu compte que pour vraiment impacter à long terme, il ne faut pas juste faire ce qui est nécessaire, du dépannage d’urgence. Le sans-chez-soirisme est un problème de logement et non pas de social-santé », déclare Laurent d’Ursel, co-directeur de DoucheFlux. « Pour sortir de la survie, il faut un sanitaire privé, une chambre privée et une clé. »

En partenariat avec l’Agence Immobilière Sociale (AIS) de Saint-Gilles, l’association se lance dans ce nouveau projet pour « proposer directement des logements aux personnes les plus vulnérables », explique Jérôme Guiot, coordinateur du programme Housing First. Un accompagnement intensif et un suivi pluridisciplinaire seront à disposition des personnes vulnérables relogées. Pour le moment, DoucheFlux dispose de 12 logements (sur les 24 nécessaires pour bénéficier de la totalité des subsides) : cinq studios déjà occupés et six appartements de plus grande capacité pour l’AIS.

« Il faudra trouver un équilibre entre la volonté du propriétaire, des types de logements demandés, des personnes sur la liste d’attente et les personnes les plus vulnérables », précise Vincent Desirotte, directeur de l’AIS de Saint-Gilles.

Accès au logement Comme pour beaucoup de personnes, la recherche de logement pose la plus grande difficulté. « On doit devenir expert immobilier », dénonce Laurent d’Ursel. Le problème n’est pas temps un nombre insuffisant de logements mais plutôt leur accessibilité financière et sociale. Pour le ministre de l’Action sociale, une des solutions serait d’obliger l’attribution d’un pourcentage de logements aux plus précarisés. « Les personnes qui sont sur la liste d’attente ont déjà un logement mais elles espèrent un logement social. Cela me paraît normal et équilibré de réserver une partie au public à la rue dans le cadre d’une convention et d’un accompagnement », estime Alain Maron (Ecolo), qui propose de « réguler davantage le marché locatif et de l’étendre aux AIS ». L’objectif est de quadrupler la capacité du Housing First. « On sera à 320 logements cette année, en partant de 100, on est sur bon chemin », ajoute-t-il.