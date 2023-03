13.424 demandes de documents en ligne via Irisbox en 2022 à Saint-Josse

Carte de riverain, extrait de casier judiciaire, acte de naissance (depuis 2022) ou encore composition de ménage sont des documents disponibles en ligne à Saint-Josse via Irisbox. Ce guichet électronique fait face à de plus en plus de demandes. En 2022, 13.424 demandes en ligne ont été adressées. Une augmentation de 1.064 % par rapport à 2018 qui affiche 1.428 demandes.

« C’est plus que le nombre de ménages que compte notre commune (12.349) », souligne Philippe Boïketé (PS), échevin de la Simplification administrative et de la Numérisation. « La plus grosse augmentation se situe entre 2019 et 2020, période Covid. Mais la progression s’est poursuivie après Covid. Entre 2021 et 2022, on passe de 9.940 à 13.424 demandes. »

L’arrivée de nouveaux documents disponibles via Irisbox en 2022 est une explication. Une carte riverain sur sept a été délivrée via Irisbox (549 au total), 990 extraits de casier judiciaires et 1.003 actes de naissance ont été demandés ainsi que 5.816 compositions de ménage.

« Ces demandes en ligne, c’est avant tout du temps gagné. D’abord pour les administrés qui ne doivent plus déplacer. Mais c’est aussi plus de temps que les services pourront consacrer à ceux qui ne peuvent pas faire autrement que de se déplacer à la commune », commente Philippe Boïketé (PS) qui se réjouit de cette évolution.