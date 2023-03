Le projet de la Sapinière, sur les hauteurs de Pepinster et Verviers, est totalement respectueux de l’environnement affirme le promoteur

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Après des mois et des années de travail, c’est un Guy Vosse, vainqueur, qui nous reçoit dans son bureau. Le promoteur du projet de la Sapinière, sur les hauteurs de Verviers et Pepinster a reçu une bonne nouvelle la veille : son permis est accepté. « Je n’en ai jamais douté. Je ne vois pas ce qu’on pouvait nous reprocher. » Et pourtant, des critiques, il y en avait concernant ce dossier mais l’entrepreneur a accepté de revenir sur chacune.