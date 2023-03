Hein Vanhaezebrouck croit en une qualification de Gand pour les quarts de finale: «Nous ferons tout pour passer au tour suivant»

Ce mercredi à 18 heures, La Gantoise jouera le match retour des huitièmes de finale de la Conference League contre Basaksehir à Istanbul. Après le 1-1 de l’aller la semaine dernière sur la pelouse détrempée de la Ghelamco Arena, l’entraîneur Hein Vanhaezebrouck croit aux chances de qualification, même s’il perçoit le club turc comme favori.

« Ce n’est pas une situation avantageuse pour nous d’avoir partagé l’enjeu lors du premier match », a expliqué HVH la veille de la rencontre. « Basaksehir joue à domicile, ce qui est évidemment un avantage pour lui. Nous voulons éviter de concéder un but aussi longtemps que possible. Dans les derniers instants du match, nous essaierons de marquer. Notre adversaire possède des joueurs de grande qualité et est favori après ce résultat à l’aller. Mais nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour éliminer Basaksehir et passer au tour suivant. »