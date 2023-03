Enquête pour corruption au Parlement européen: la Cour de cassation se penche mercredi sur la détention préventive d’Eva Kaili

La chambre du conseil de Bruxelles avait décidé, le 16 février dernier, de maintenir Eva Kaili et Marc Tarabella en détention. Ceux-ci ont fait appel et la chambre des mises en accusation a confirmé la décision de la chambre du conseil. Eva Kaili a dès lors introduit un pourvoi en cassation. L’ancienne vice-présidente du Parlement européen, qui clame son innocence, n’assistera cependant pas à l’audience mercredi, selon ses avocats.

Cinq personnes sont actuellement inculpées dans le cadre de l’enquête sur les soupçons de corruption au Parlement européen par des pays tiers : Pier Antonio Panzeri, ex-député européen et fondateur de l’ONG Fight Impunity, Eva Kaili, l’ancienne vice-présidente du Parlement européen, Francesco Giorgi, le compagnon de celle-ci et ancien assistant parlementaire de Pier Antonio Panzeri, le lobbyiste Niccolo Figa-Talamanca, et le député européen Marc Tarabella. Les quatre premiers ont été arrêtés le 9 décembre et le dernier le 10 février. Deux d’entre eux ont fait l’objet d’une remise en liberté : Niccolo Figa-Talamanca le 3 février et Francesco Giorgi le 23 février. Par ailleurs, Pier Antonio Panzeri a obtenu, le 17 janvier, le statut de repenti. Il s’est donc engagé à collaborer activement à l’enquête.