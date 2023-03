L’agent corrompu du contrôle technique de Verviers réclamait… 100€ ou 2 gr de cocaïne: il risque une peine de 12 mois d’emprisonnement

Le mode opératoire aurait été chaque fois le même : quand quelqu’un voulait obtenir son certificat de contrôle technique, même avec un véhicule n’étant pas en règle, il envoyait un petit message à Cédric, le principal prévenu, en lui indiquant quand il voulait passer au contrôle technique de Verviers, et en précisant sa plaque d’immatriculation, la marque de son véhicule et la couleur.

Le principal prévenu risque une peine de 12 mois d’emprisonnement ; les trois autres -et ces peines tiennent compte du délai important qui s’est écoulé depuis ces faits de 2018- risquent 10 mois. Leurs avocats, Me Mallants, Me Töller et Me Rodeyns, ont plaidé soit l’acquittement, soit le sursis. Le jugement sera prononcé en mai.