Corruption au Parlement européen: me juge Michel Claise reprend les commandes de l’enquête

La cour d’appel de Bruxelles a rejeté mardi la demande de récusation du juge d’instruction Michel Claise, déposée par la défense de Marc Tarabella dans l’enquête sur des faits présumés de corruption au sein du Parlement européen. « Nous restons convaincus que la question de l’impartialité du juge se posait et que les risques de voir bafouée la présomption d’innocence étaient une réalité », indique Maxim Töller, l’avocat du député européen et bourgmestre d’Anthisnes. Me Töller s’incline néanmoins et n’ira pas plus loin. Quant à savoir s’il a repris confiance dans le juge Claise, il nous répond ceci : « J’ai retrouvé confiance dans l’institution judiciaire dans son ensemble », dit-il. « Non seulement dans la cour d’appel qui dit faire confiance au juge Claise, mais aussi dans les avocats, les enquêteurs… ».

Me Töller et son client estimaient que libellé du mandat d’arrêt de Marc Tarabella laissait planer le doute sur l’impartialité du juge d’instruction. Le juge Claise écrivait ceci : « Les prises de positions de l’inculpé, au départ en défaveur du Qatar, se sont inversées à partir du moment où les mouvements suspects de fonds ont été détectés ». Me Töller est aujourd’hui rassuré sur cet extrait. « Tant la chambre des mises en accusation que la cour d’appel estiment qu’il ne faut pas comprendre par là, que les faits sont établis. C’est une mauvaise interprétation. »