Ligue des champions: Erling Haaland inscrit cinq buts contre Leipzig et s’offre deux records de précocité (photo)

Erling Haaland a fait parler la poudre ce mardi soir en Ligue des champions face à Leipzig. Le Norvégien a ouvert le score pour Manchester City sur penalty après une faute de main d’un joueur allemand. Deux minutes plus tard, le « Cyborg » a profité d’une frappe de Kevin De Bruyne qui s’est écrasé sur le montant, pour doubler la mise. En fin de première période, Haaland s’est même offert un troisième but.

Ainsi, Haaland est devenu le joueur le plus rapide à inscrire 30 buts en C1. Il a mis 25 rencontres pour atteindre ce cap. De plus, le Norvégien est le plus jeune joueur de l'histoire à atteindre ce cap de 30 buts. Il devance ainsi Messi, Raul ou encore Benzema.