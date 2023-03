Kendji Girac, parrain du Télévie, animera la soirée de clôture

Le thème cette année ? Les superhéros, en référence aux malades et aux chercheurs mais pas seulement. Les superhéros sont aussi tous les généreux donateurs, sans qui rien ne serait pas possible. « Le Télévie est directement associé à RTL. C’est une cause qui est dans l’ADN de l’entreprise. C’est notre rôle d’informer, de divertir et de rassembler et on le fait à travers le Télévie. Je suis né en 1984. À cette époque, j’étais devant la TV et je voyais le petit Bichon. Ce sont ces moments de télévision qui ont permis de sensibiliser les gens. Je veux continuer à consolider ce qui s’est fait durant toutes ces années et continuer à sensibiliser les publics les plus jeunes aux défis du Télévie », affirme haut et fort Guillaume Collard, CEO de RTL Belgium.