Du grand Pep Guardiola: l’Espagnol se lâche sur… Julia Roberts, «même si je gagne la Ligue des Champions, cela ne sera pas comparable avec cette déception que j’ai eue»

Pep Guardiola était en très grande forme en conférence de presse, mardi après la qualification de Manchester City pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Et on peut le comprendre quand on voit la prestation de ses joueurs… Mais en plus de parler de la performance de son équipe, le stratège espagnol s’est livré à une confession surprenante sur sa vie : « J’ai trois idoles dans ma vie. Michael Jordan, Tiger Woods et Julia Roberts. Ce sont mes trois idoles ».

Avant d’évoquer plus en détail l’actrice américaine : « Julia Roberts est venue à Manchester il y a des années – pas dans les années 90 lorsque Sir Alex (ndlr : Ferguson) remportait des titres et des titres et des titres, poursuit-il. Elle est venue dans la période où nous étions meilleurs que United, dans ces quatre ou cinq ans, n’est-ce pas ? Et elle est allée rendre visite à Manchester United. Elle n’est pas venue nous voir. C’est pourquoi même si je gagne la Ligue des champions, cela ne pourra pas être comparé au fait que Julia Roberts est venue à Manchester et n’est pas venue nous voir. Même si je gagne la Ligue des champions, cela ne sera pas comparable à cette déception que j’ai eue ».