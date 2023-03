Situation chaotique sur la E42 ce mercredi matin à cause de la neige: l’autoroute à l’arrêt complet (photo)

Du côté de Malmedy, il était également conseillé d’éviter le Bayehon (Ovifat vers Longfaye). La route ressemblait à une « vraie patinoire » selon certains témoignages et plusieurs véhicules se sont retrouvés coincés. Depuis, des services de déneigement ont agi sur place.

Un peu de neige, des routes glissantes et un camion qui se bloque. Voilà ce qu’il s’est produit ce mercredi matin à l’échangeur de Battice sur la E42. Les automobilistes devaient s’armer de patience aux alentours de 6h puisque l’autoroute était à « l’arrêt complet », selon des internautes bloqués à Chaineux dans la direction de Battice.

Alerte aux conditions glissantes

Jusque 10h ce mercredi matin, les provinces de Liège, Namur et Luxembourg (ainsi que le Limbourg en Flandre) sont en alerte jaune aux conditions glissantes. Ce matin, les routes pourront donc être glissantes par endroits, à cause de plaques de glace ou des dernières chutes de neige qui toucheront encore surtout les régions situées au sud du sillon Sambre et Meuse voire localement la Campine.