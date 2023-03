Proximus lance un nouveau service pour ses clients, une première en Europe

Aussi, vous pourrez bénéficier de cet outil qui permettra notamment aux entreprises, gouvernements et organisations internationales de déployer des activités sensibles et critiques en sécurité. Le partenariat vise aussi à fournir des contrôles de souveraineté numérique.

Ce mardi 15 mars, Proximus et Google Cloud ont annoncé avoir conclu un contrat de cinq ans pour la Belgique et le Luxembourg. Grâce à cet accord, les clients Proximus auront accès aux services de cloud souverain de Google.

« Le cloud souverain fait partie de l’agenda numérique du Luxembourg depuis de nombreuses années et comblera une lacune importante dans notre stratégie visant à devenir un hub digital de confiance qui nous permettra de desservir les clients les plus exigeants, publics comme privés », a déclaré Xavier Better, Premier ministre du Luxembourg.