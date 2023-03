Le baseball se développe à Namur!

Très populaire aux États-Unis, en Amérique Centrale et au Japon notamment, le baseball ne rencontre pas encore un succès énorme en Belgique. Quoi qu’il en soit, des clubs aux quatre coins de notre plat pays œuvrent pour son développement. C’est notamment le cas des Namur Angels, qui rencontrent d’ailleurs un beau succès, au point de devoir s’agrandir. « En effet, nous avons notamment ouvert une nouvelle section Peanuts, consacrée aux petits de 5 à 7 ans. Le recrutement se passe d’ailleurs bien et l’équipe compte déjà 6 membres. », nous explique Nancy, la secrétaire du club. « En plus de cette nouvelle section, nous avons aussi mis en place une deuxième équipe première. On commençait à avoir un gros groupe, avec la montée notamment de nos cadets cette année, et nous avons donc pris la décision de scinder le noyau en deux afin que tout le monde y trouve son compte. Nous allons donc aligner une équipe qui aura pour objectif de faire des résultats, et une autre qui sera plus récréative, et qui permettra à des personnes moins impliquées de jouer. »

Avec la création d’une section Peanuts et l’émergence de plusieurs talents, Namur confirme en tout cas son intention de miser sur la formation. « C’est très important pour nous. On voit notre club comme une pyramide. La base est composée de nos jeunes, et la formation qu’ils reçoivent au fil des saisons nous permet ensuite de constituer une belle équipe première. Au plus nous avons de jeunes investis et qui sont formés chez nous, au mieux c’est. », affirme Nancy, avant de nous parler de la réussite de la formation namuroise. « Nous avons notamment quatre joueurs, Thibaut, Benjamin, Gautier et Arthur, qui ont été sélectionnés à l’académie de baseball, qui réunit les 20 meilleurs jeunes de Wallonie. Ils ont 13h de baseball par semaine et ont vraiment beaucoup de talent. »