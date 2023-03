Cristiano Ronaldo fait déjà des siennes: le comportement du Portugais crée la polémique en Arabie Saoudite (vidéos)

Autre fait marquant de la rencontre du Portugais : sa sortie à la 87e minute, sans aucun but ni aucune passe décisive. Une frustration qu’il n’a pas manqué de montrer à son entraîneur en se laissant tomber sur le banc et en faisant une moue qui en disait énormément. Même à 38 ans, et même pas dans une compétition de haut niveau, le Portugais veut performer à chaque match, visiblement…