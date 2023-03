Une Belge est obligée de continuer à travailler... alors qu'elle «va mourir»: «C’est injuste, je peux à peine sortir du lit»

« Tu vas mourir », lui a-t-on dit. Lies est alors confrontée à un dilemme. La première fois qu’elle était malade, elle avait dû arrêter de travailler, se rabattant sur une prestation d’invalidité : « C’était l’enfer financier. Les factures et les frais d’hospitalisation s’ajoutent à toutes les autres factures qui s’accumulent. Avec cette allocation, vous ne pouvez pas maintenir un style de vie normal ».

Traitements lourds

Elle décrit alors une situation particulièrement terrible pour elle et sa famille : « Quand vous devez vous demander si vous allez avoir un toit au-dessus de la tête et si vous allez pouvoir payer la facture d’énergie… c’est un sentiment particulièrement vicieux. Je ne peux pas supporter ce stresse en plus de tout ça », déclare-t-elle.