Ligue des Champions: Pep Guardiola a-t-il remplacé Erling Haaland pour que Lionel Messi conserve son record? La polémique enfle de plus en plus

Quelques heures après le match de Ligue des Champions entre Manchester City et Leipzig, beaucoup se demandent pourquoi Pep Guardiola a sorti si tôt le Erling Haaland alors qu’il semblait lancé vers une soirée encore plus légendaire. Après avoir fait trembler cinq fois les filets de l’Etihad Stadium (en 57 minutes), le cyborg norvégien a été remplacé à la 63e par Julio Alvarez. Sous le regard circonspect des spectateurs et des médias.

Grâce à son quintuplé, Erling Haaland est entré dans l’histoire de la C1. Seul Lionel Messi avait réussi pareil festival lors d’un match à élimination directe, contre le Bayer Leverkusen 2012. Pep Guardiola aurait-il protégé Lionel Messi ? Interrogé à ce sujet après le match, le coach des Skyblues n’a pas totalement nié. « Je sais que Leo a marqué cinq buts, je m’en souviens parfaitement. C’est incroyable qu’Erling l’ait fait en 60 minutes, ce n’est pas le cas de Leo. Mais il est très jeune et cela doit être une raison supplémentaire de battre le record de Leo ».