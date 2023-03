Coup de tonnerre en Pro League: Mbaye Leye viré de Zulte Waregem!

Frederik D’Hollander, soutenu par Davy De fauw, prend la relève pour les cinq derniers matches de la phase classique. Les dirigeants flandriens espèrent un électro-choc : « le maintien encore possible ».

« La persévérance et la détermination font partie de l’ADN de Zulte Waregem. Le fait que Leye soit finalement remplacé démontre que le club veut saisir toutes les chances pour prolonger son séjour en 1A », ont expliqué les dirigeants flandriens dans leur communiqué. « Lors du mercato d’hiver, l’équipe a reçu des renforts de qualité avec Ruud Vormer, Karol Fila et Christian Brüls. Le comité a pris plusieurs initiatives destinées à donner confiance au groupe et à l’aiguiser ensuite. Les joueurs et le club ont soutenu jusqu’au dernier moment leur entraîneur, qui s’est à nouveau montré comme un véritable homme de club ces derniers mois. Essevee remercie Mbaye Leye et l’adjoint Patrick Asselman pour leurs énormes efforts déployés jours et nuits. Mais les résultats escomptés ne sont pas arrivés ».