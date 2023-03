P1 | Nicolas Bauduin fera son grand retour à Faimes la saison prochaine

Passé par Sprimont, Beaufays, Dison et Aubel, Nicolas Bauduin (26 ans) n’avait laissé que des bons souvenirs à Faimes, sur le terrain et en dehors. Capable de faire la différence à lui seul et auteur d’une grosse saison avec les Luxembourgeois, voilà un ailier de talent qui s’apprête à effectuer son retour dans le club cher au président Nico Rombouts. Lequel voit là un 3e renfort de choix débarquer en quelques heures après Fabrice Papalino et Maxime Morana (Huy) qui n’iront finalement pas à Momalle.