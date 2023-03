Fabrice Grosfilley, ancien animateur de Bel-RTL, sort du silence: «Si vous vous demandez encore pourquoi…»

Une surprise pour un homme qui avait fait son retour sur la station en 2019. Plus de trois plus tard, Fabrice Grosfilley a finalement pris la parole, sur Facebook, pour expliquer les raisons de son départ. « Bel RTL brade l’info au détriment de ses collaborateurs et de ses auditeurs », écrit-il en faisant référence à la suppression des bureaux régionaux de Bel RTL en avril prochain ainsi qu’à la réduction du temps de travail des pigistes. « Si vous vous demandez encore pourquoi j’ai cessé de présenter le 07h50 de Bel RTL en novembre dernier, une partie de la réponse est ici ».

Pour lui, « la nouvelle direction de RTL (et à travers elle les actionnaires Rossel et DPG) a donc décidé de tourner le dos à l’information qui a pourtant été la marque de fabrique de la chaîne depuis sa création en 1987 (1991 pour la radio Bel RTL). Moins d’info, parce que cela coûterait trop cher paraît-il… Depuis près de 30 ans RTL faisait de l’information grand public (ce qui signifie qu’il fallait être en mesure de trouver une écriture qui puisse toucher tous les publics, et non viser un public particulièrement populaire comme on le croit parfois à tort). Les décisions prises ces dernières semaines font basculer la rédaction de RTL dans un autre monde : celui de l’entertainement et des médias lowcost ».