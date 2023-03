À six dans un pyjama

Complices sur la scène, les comédiens de la troupe « Cousins, Cousines » vont tenter l’aventure d’un pyjama pour six. Non, ils ne seront pas assis, mais bien debout et à six pour vous proposer cette performance. Celle-ci est le fruit de l’écriture de Marc Camoletti. C’est à lui que l’on doit la pièce « Un pyjama pour six ». L’écrit colle vraiment à la peau de la troupe beaurinoise. Jugez plutôt. Pour ne pas laisser sa maîtresse Brigitte seule le jour de son anniversaire, Bernard a l’idée de l’inviter dans sa maison de campagne pour le week-end. Pour faire passer la pilule à sa femme Jacqueline, il invite également son ami Robert et lui demande de se faire passer pour l’amant de Brigitte. Ce que Bernard ignore c’est que Robert est l’amant de sa femme Jacqueline. Celle-ci a également une nouvelle bonne qui s’appelle Brigitte. Avec une telle situation, pas de doute, on peut rire. Les comédiens baronvillois ont préparé la chose pour être à la hauteur.

Comme par le passé, la troupe jouera dans différentes salles et à différents horaires. La pièce de Marc Camoletti sera présentée à Baronville les 18 et 19 mars, Gozin les 25 et 26 mars et Gedinne les 7 et 8 avril. Notons que les dimanches, les 19 mars et 26 mars, les représentations ont lieu à 15h30. En dehors, le lever de rideau a lieu à 19h30. Infos et réservations : 0478 54 89 03.