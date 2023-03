La grotte Scladina, là où tout a commencé

Le centre archéologique de Scladina se situe à la croisée des chemins entre sciences (fouilles permanentes), pédagogie (stage de formation professionnelle et accueil des écoles) et tourisme. Il accueille des visiteurs sensibilisés à un des plus vieux patrimoines de Belgique. La grotte Scladina est un des sites préhistoriques belges majeurs toujours en cours de fouilles et accessible aux publics.

Le site accueille aujourd’hui 3.000 visiteurs par an en harmonie avec le travail des équipes de recherches. L’intérêt scientifique pour le gisement est essentiellement archéologique, paléontologique et anthropologique. Depuis 1983, le « Projet Scladina » est confié à l’ASBL Archéologie Andennaise. Elle gère le site, la conservation des vestiges, les études et les publications.