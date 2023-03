Un résident autiste d’une institution à Couvin grièvement brûlé sur 30% du corps lors d’une douche: l’institution fautive!

Une douche trop chaude. Entre 55 et 57ºC. 30 % du corps d’un résident ébouillanté, brûlé aux 2e et 3e degrés. La victime, autiste résidant au Domaine de La Brouffe à Couvin, avait été hospitalisée à l’IMTR et placée dans un coma artificiel. Son pronostic vital était engagé. C’était le 11 mai 2016.

L’institution et l’éducateur qui accompagnait le résident au moment des faits étaient poursuivis devant le tribunal correctionnel de Dinant pour coups et blessures involontaires par défaut de prévoyance. Selon le parquet de Namur, 27 problèmes liés à l’eau ont été relevés par des membres du personnel, entre mai 2015 et avril 2016. Les éducateurs avaient été briefés concernant le problème. « Le résident bougeait dans tous les sens puis s’est retrouvé bloqué par le tuyau de la douche. Je regrette de ne pas avoir su réagir plus rapidement », avait indiqué l’éducateur incriminé lors d’une précédente audience. Il a finalement été acquitté.