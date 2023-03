2e salon du livre au Vieux Fourneau

Ce n’est que l’un des thèmes du salon qui accueillera environ 80 auteurs et quelques maisons d’édition. Le salon se veut pluri-thématique, car il privilégie d’avantage les premières œuvres éditées par des micro-éditions. Ainsi, le visiteur ou lecteur peut s’attendre à découvrir, au-delà du fantastique, des policiers, de l’historique, de la poésie, des BD…

Tous les auteurs passeront quelques heures durant le week-end des 25 et 26 mars, pour présenter leur ouvrage. Ce sont des auteurs Belges, francophones, ou du nord de la France.

Parmi ceux-ci, Marie-Eve Defour qui aborde le poids des mots et nous propose de nous en libérer ; Jérôme Eeckhout qui, avec sa plume et ses crayons, touche la littérature jeunesse ; Michèle Hardenne puise son inspiration dans la vie contemporaine et se passionne pour les relations humaines.