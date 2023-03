L’électro-jazz des années 2000 sera revisité

No.Stream, fondé seulement en 2022, se caractérise par une musique aux improvisations bouillonnantes et des arrangements tout autant minutieux que judicieux. La mise en lumière est principalement axée sur l’énergie des cuivres et le groove puissant de la section rythmique, ce qui donne un son unique.

La riche période de l’électro-jazz des années 2000 se voit amplifiée par un nouveau set de compositions qui se retrouve dans des influences contemporaines, dont le groupe à le secret. Le mélange des styles passe par le jazz, le funk, le hip-hop, orchestrés par des musiciens bien connus sur la scène belge et internationale. Dj Grazzhoppa est considéré comme étant le parrain de ce mouvement. Il est accompagné par d’autres musiciens qui forment un groupe de renom, au punch quasi magique, où se retrouvent trompette, saxophone, trombone, clavier, guitare, basse et batterie. Les principaux compositeurs du répertoire sont le pianiste Igor Gehenot et le guitariste Fabrizio Graceffa.