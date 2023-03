Un parcours d’artistes pour enfants et adolescents

Pour cette première édition, la commune d’Esneux convie les enfants de 5 à 11 ans et les ados de 12 à 18 ans à participer à un collectif qui se traduira par une exposition au château de Brunsode, du mercredi 29 mars au mercredi 5 avril. Le vernissage de l’exposition est prévu le mercredi 29 mars à 14 heures. Les exposants et leur entourage sont invités à y participer. Toutefois, par souci d’organisation, l’inscription sera recommandée. Pour participer à cet événement, les exposants doivent habiter la commune et autoriser l’exposition de l’œuvre.

Pratiquement tous les types de représentation sont acceptés. Aussi, les organisateurs ont dû prévoir divers supports pour exposer au mieux les œuvres, tels que muraux pour les dessins, peintures…, socles pour les sculptures, céramiques… Une inscription propose du graff, autant dire que le support allait devoir être adapté. Le graff peut être une inscription calligraphiée ou un dessin tracé, peint ou gravé sur un support inhabituel.