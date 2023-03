Colin est furieux, il ne peut plus se garer chez lui: «C’est très bien d’avoir construit ce nouveau chemin, mais la bordure devant ma maison est trop haute» (photos)

Colin vit dans le Newmains depuis 8 ans et, depuis peu dans le cadre d’un projet scolaire destiné aux enfants qui fréquentent l’école à proximité, une nouvelle route a été inaugurée et une bordure a été installée. Le problème ? Celle-ci fait près de 30 centimètres de haut et empêche Colin de rentrer chez lui, rapportent nos collègues du Mirror.

« Le Conseil communal et ses entrepreneurs ont construit un chemin jusqu’à la nouvelle école, ce qui est très bien, mais la bordure devant ma maison est haute de 30 centimètres », explique Colin.