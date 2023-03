Ernest et Célestine sillonnent les coins de Hotton

Ernest, un ours au cœur tendre et Célestine, une souris espiègle au caractère bien trempé, sont autant appréciés des jeunes enfants que de leurs parents, grâce à l’universalité des thèmes, l’efficacité des dessins et le dépouillement du texte.

Ce dimanche 26 mars, nos héros démarreront de la Place du Chat à Hotton et termineront leur balade à l’Espace culturel par l’exposition « Ernest et Célestine et nous ! ».

Célestine est seule. Enfin pas vraiment… Elle est en grande conversation avec son doudou Siméon. Elle lui raconte l’histoire de leur rencontre : « Je t’ai trouvé aux encombrants. » Elle se pose des questions : « Ernest aussi, il m’a trouvée, mais où ? »

Ernest, l’ours protecteur, son papa adoptif, ne lui a jamais raconté et elle ne sait pas comment le lui demander. Elle voudrait bien… Mais, ils doivent partir maintenant, il va pleuvoir.

C’est le point de départ d’une balade contée et musicale, inspirée des histoires d’Ernest et Célestine, cet ours balayeur de rue et cette petite souris charmeuse au caractère bien trempé. Les comédiens incarnent et jouent l’ours Ernest et la souris Célestine. Une musicienne de rue joue son propre rôle et accompagne les deux héros dans leurs aventures.

Une balade pour petits et grands qui sillonne quelques stations choisies dans Hotton.

Vu le succès rencontré, la balade de 15h00 affichant déjà complet, une autre séance à 10h30 a été ajoutée sous réserve de confirmation en fonction du nombre de réservations.

PAF : 10 € / Prévente : 8 € / – de 26 ans : 6 € / Abonnement : 7 € / Art. 27 : 1,25 €