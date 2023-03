4ème place pour les Bastognards à la First Lego League

Chaque samedi matin, une dizaine de jeunes âgés de 8 à 14 ans se retrouvent au Centre Culturel de Bastogne pour un atelier robotique. Les plus âgés d’entre eux ont participé le samedi 4 mars derniers au concours « First Lego League : Challenge » organisé par Technobel à Ciney. Une superbe première expérience pour eux. « Depuis le mois d’octobre, chaque samedi, ils se réunissent et tentent de résoudre des missions à l’aide de robots conçus à partir de kits robotiques Lego. », détaille Yannick Gillet, membre fondateur de l’asbl Proboteach, qui les coache lors de ces séances et a accompagné les jeunes à Ciney. « Je tente chaque semaine de transmettre mon expertise et ma motivation pour les nouvelles technologies. »

Ensemble avec les enfants, ils ont donc décidé de participer au concours, dont le thème cette année était « Super Powered », l’énergie sous toutes ses formes. 23 équipes de toute la Belgique francophone se sont retrouvées à Ciney pour une journée complète. « Les équipes s’affrontaient lors de matches de 2 min 30 sec au cours desquelles le robot qu’ils ont inventé et amélioré depuis plusieurs mois doit faire le meilleur score en réalisant des petites missions, qui donnent chacune plus ou moins de points. »