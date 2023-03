Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Avery Dennison va licencier 245 de ses 556 salariés, a annoncé la direction ce mercredi matin en conseil d’entreprise. L’ancienne usine Mactac conçoit et fabrique une grande variété de matériaux d’étiquetage et de matériaux fonctionnels. L’idée est de transformer le site de Soignies en un site Graphique avec des produits de flocage et de décoration à haute valeur ajoutée. Elle compte automatiser et moderniser l’outil afin de le rendre performant.

Les autres produits fabriqués à Soignies comme le Tapes (mousse, double-face) et le Label (étiquettes) seront transférés sur d’autres sites du groupe. La réorganisation se déroulera en 4 phases jusqu’à la fin 2024.

En 2020, 220 emplois avaient déjà été supprimés, notamment en raison de la crise sanitaire.

« On s’attendait à une cinquantaine »

Pour Rico Zara, permanent et secrétaire régional de la CSC-BIE (bâtiment industrie et énergie), cette annonce est une surprise presque totale.

« Ils ont profité d’un conseil d’entreprise classique pour en faire un conseil d’entreprise extraordinaire et annoncer la suppression de 245 emplois. Nous sommes vraiment surpris par le nombre. Pour être honnête, avec le déménagement prochain, annoncé, de certaines productions spécifiques à Turnhout, on imaginait à terme une cinquantaine de licenciements. Des délocalisations et l’automatisation pour garder les produits les plus rentables sur le site de Soignies, cela se prépare longtemps l’avance. Et nous, syndicats, n’avons rien vu venir. Suite à un peu de chômage ces dernières semaines, on a posé quelques questions, mais la direction n’est par revenue vers les délégués. »