L'adrénochrome, "drogue des élites à base de sang d'enfant" ? Un mythe ancien aux relents antisémites

Invités et chroniqueurs débattaient de l'accident de voiture provoqué par Pierre Palmade début février quand Gérard Fauré, qui se présente comme le "dealer des stars", est intervenu: "J'affirme rien mais y avait peut-être une histoire d'adrénochrome dans l'histoire", provoquant rires et cris indignés. Il s'emporte alors: "mais c'est la vérité, réveillez-vous, bon dieu!".

L'adrénochrome, drogue de "l'éternelle jeunesse", à base de "sang d'enfant", prisée des plus riches? Cette rumeur récurrente sur les réseaux sociaux a ressurgi le 9 mars 2023 sur un plateau de télévision, celui de C8, dans l'émission TPMP , présentée par Cyril Hanouna.

Gérard Fauré affirme ensuite que "l'adrénochrome, c'est du sang d'enfant, qu'on prend sur des enfants de trois ans", "j'ai envoyé en prison, en HP [en hôpital psychiatrique, NDLR] une nana qui voulait vendre sa fille à un laboratoire d'adrénochrome". Les chroniqueurs de TPMP n'opposent pas vraiment d'arguments à Gérard Fauré, sauf quand il cite des personnalités qui selon lui consommeraient de l'adrénochrome, comme Pierre Palmade et Céline Dion.

Cyril Hanouna de son côté, insiste : "sur les enfants, y'a énormément de gens sur les réseaux qui disent que Gérard soulève un truc qui est réel", dit-il, ajoutant un peu plus tard: "c'est très grave aussi, ce qu'il dit Gérard, et c'est important qu'il le dise".

Pressé de conclure alors que la fin de l'émission approchait, M. Fauré a évoqué le nom du président de la République Emmanuel Macron, avant que Cyril Hanouna ne rende l'antenne à 21h15.

La soirée a rassemblé 2,2 millions de téléspectateurs, un des plus hauts audimats jamais réalisés par TPMP. Le soir-même, les propos tenus dans l'émission déclenchent des milliers de commentaires sur les réseaux sociaux. Sur Facebook par exemple, une internaute écrit: "D'habitude, je ne partage pas ces emissions TV mais là Gerard Faure parle des differents trafics : pédocriminalite, drogue, adenochrome, tout le monde y passe.... de l'oligarchie, au monde du showbiz en passant par le Pape ! Voilà l'horreur qui nous gouverne, nous entoure".

Sur Twitter, un autre assure le 9 mars: "Cet ancien dealer balance sur #TPMP - que les stars font des orgies pédophiles sur des péniches sur la seine. - qu’ils font des sacrifices d’enfants pour avoir la jeunesse éternelle avec leur sang (adrénochrome) - et quand il a voulu balancer sur Macron, ils lui ont dit stop". Une publication retweetée plus de 2.000 fois au 13 mars.

Capture d'écran de Twitter le 13 mars

Dans les trois quarts d'heure qui ont suivi la fin de TPMP, les comptes Twitter de l'émission puis de la chaîne C8 elle-même ont "condamné" les propos tenus sur leur antenne par leur invité. Mais dès le lendemain de l'émission, le régulateur des médias, l'Arcom, dont le règlement impose aux chaînes la "maîtrise de l'antenne", a annoncé à l'AFP avoir été saisi et mener une enquête.

Qui est Gérard Fauré?

Gérard Fauré, qui le 9 mars dans l'émission TPMP assurait par exemple que "le pape est le plus grand importateur de cocaine d'Europe", se présente sur son blog comme "dernier survivant des grands voyous qui ont tenu le haut du pavé dans les années 1970-1980". L'homme a en effet multiplié les séjours en prison, à partir de 1970, condamné à maintes reprises notamment pour du trafic de drogue.

Aujourd'hui, il se fait fort de "balancer" sur un milieu qu'il a longtemps fréquenté: celui des "actrices vedettes, mannequins, princesses, animateurs télé, stars d'Hollywood". Une de ses obsessions: l'"élite pédophile" ou comment, selon lui, des enfants sont enlevés pour subir toutes sortes de sévices, notamment sexuels, par des personnes très riches, un narratif qui est un classique complotiste, à commencer par la nébuleuse américaine d'extrême-droite QAnon.

Selon le site Conspiracy Watch, le "dealer des stars" est devenu ces dernières années "la star des conspis [conspirationnistes, NDLR]". Dès sa sortie de prison en 2018 il publie ses "mémoires" et depuis, fait le tour des plateaux de télévision pour enchaîner des "révélations", toutes invérifiables, sur des personnalités politiques ou people, dont beaucoup sont mortes, comme Jacques Chirac, Charles Pasqua, ou encore Johnny Hallyday.

L'ancien trafiquant de drogue est aussi un adepte et un relais de multiples théories complotistes: selon lui le 11 septembre est "une très très grosse magouille", le Covid est "fabriqué par Big Pharma" ou encore "85% des Francs-maçons sont sataniques".

Les rumeurs autour de l'adrénochrome, dépeinte comme une drogue puissante réalisée à base de sang d'enfants torturés et sacrifiés, et consommée par les "élites mondiales", sont très populaires dans la sphère complotiste. L'AFP a par exemple déjà vérifié des allégations assurant que la Fifa serait au coeur d'un trafic d'adrénochrome ou encore que celle-ci serait récoltée sur des humains.

Cet article de vérification de l'AFP de janvier 2023 explique aussi comment la photo d'un incendie en Russie a été détournée pour alimenter le mythe : des internautes affirmaient que l'image montrait la destruction d'un "laboratoire d'adrénochrome en Ukraine" le 17 janvier 2023 par Vladimir Poutine, permettant "la libération de 50 jeunes enfants".

La légende de l'adrénochrome est en effet déclinée de nombreuses façons, y compris pour alimenter les narratifs pro-russes présentant Vladimire Poutine contre un rempart contre un Occident aux moeurs "perverties" où l'exploitation des enfants serait, selon cette grille de lecture, courante et acceptée.

Le président russe lui-même, lors d'un discours le 21 février, a affirmé que l'Occident avait fait de "la pédophilie la norme".

Qu'est-ce que l'adrénochrome?

L'adrénochrome existe bien. Il s'agit d'une molécule de synthèse, dont la formule chimique est C9H9NO3, obtenue par oxydation de l’adrénaline. "En fait c'est de l'adrénaline oxydée avec de l'air, rien de plus", explique à l'AFP le 13 mars le Pr Jean-Claude Alvarez, directeur de la Fédération de Pharmacologie-Toxicologie de Paris-Saclay, spécialiste des nouvelles drogues de synthèse.

L'adrénaline, ou glande médullo-surrénale, découverte en 1901, "est secrétée en réponse à un état de stress, ou lors d’une activité physique importante, entraînant une accélération du rythme cardiaque, une augmentation de la vitesse des contractions du cœur, une hausse de la pression artérielle, une dilatation des bronches ainsi que des pupilles", selon la Société française de chimie.

"Ce n'est absolument pas une drogue, même pas un produit médicamenteux, d'ailleurs ça ne s'achète pas", assure le Pr Alvarez, très surpris par ces fausses informations: "ça sort totalement de l'imaginaire, je ne sais pas comment un truc aussi grotesque peut prendre une telle ampleur".

Le docteur Joe Schwarcz, chimiste spécialiste des fausses informations, de l'Université McGill au Canada, rappelle dans un article publié en février 2022 que des chercheurs canadiens ont étudié dans les années 1950 si une altération de l'adrénaline produite par le corps humain pouvait jouer un rôle dans la schizophrénie.

Mais le lien entre adrénochrome et schizophrénie n'a jamais pu être confirmé par les études postérieures, rappelle le Dr Schwarcz. Selon lui, la molécule n'a "pas d'effet rajeunissant et des propriétés psychédéliques douteuses".

L'adrénochrome disponible en ligne aux Etats-Unis

"L'adrénochrome peut être synthétisée facilement et est disponible pour les chercheurs auprès des fournisseurs de produits chimiques. Pas besoin de sacrifice humain", ironise le Dr Schwarcz à la fin de son article.

En effet, sur des sites américains, on peut acheter des flacons d'adrénochrome, pour un usage de recherche scientifique uniquement, autour de 1.000 dollars les 5 mg. Les vendeurs précisent d'ailleurs que le produit peut être "toxique s'il est avalé, en contact avec la peau ou inhalé".

Quelques jours après le tollé provoqué par Gérard Fauré, TPMP est revenu sur le sujet de l'adrénochrome le lundi 13 mars, en invitant le médecin Laurent Alexandre, fondateur du site Doctissimo, dont les affirmations sur le changement climatique ont déjà fait l'objet d'un article de l'AFP Factuel en 2020.

Capture d'écran de Twitter le 14 mars

Si le médecin qualifie l'adrénochrome de "délire complotiste", il assure aussi que c'est "une molécule très simple qui se fabrique en quelques minutes". "Il faudrait être complètement con pour torturer les enfants alors qu’on peut avoir ce produit dans toutes les pharmacies de France, ce n’est pas un produit interdit (…) il est accessible et il ne vaut rien".

Pour Martial Fraysse, de l'Académie nationale de pharmacie, joint par l'AFP le 14 mars, c'est "tout simplement faux, on ne trouve pas cette substance en pharmacie, elle est relativement rare et difficile à synthétiser". Interrogé sur la possibilité d'acheter cette molécule en ligne aux Etats-Unis, M. Fraysse répond: "bien sûr on peut acheter des produits chimiques mais pour faire de la recherche, de la synthèse".

L'Ordre national des pharmaciens, contacté le même jour par l'AFP, assure que "si des traces peuvent être retrouvées dans certains collyres, la molécule n’est pas commercialisée en France, sous aucune de ses formes". L'Ordre précise aussi que "si aujourd’hui, elle [ndlr: l'adrénochrome] n’est pas considérée comme une drogue, ce n’est pas non plus considéré comme un médicament et donc ne dispose pas d’une AMM [autorisation de mise sur le marché, NLDR] (...) Médicalement parlant, la molécule n’a pas d’usage connu".

En France, l'adrénochrome ne figure ni sur la liste des substances classées comme stupéfiantes, ni parmi les psychotropes, selon l'ANSM, l'agence nationale de sécurité des médicaments.

Un mythe très ancien, aux relents antisémites...

Les enlèvements d'enfants destinés à être torturés, voire sacrifiés, est un sujet de rumeurs très ancien, qui remonterait au Moyen-Age selon les chercheurs, une période pendant laquelle "on pensait que les Juifs enlevaient des enfants chrétiens pour confectionner le'matsa' [un pain plat consommé pendant la Pâque juive, NDLR]", explique à l'AFP, le 13 mars, le spécialiste des théories du complot Rudy Reichstadt, de la Fondation Jean Jaurès.

Depuis des siècles perdure ainsi l'idée que des Juifs sacrifieraient des enfants chrétiens pour boire leur sang, dans une sorte d'inversion du rite chrétien consistant pour le prêtre à boire le "sang du Christ" lors des messes, par une conversion du sang en vin. Un mythe qui a même été à l'origine de pogroms meurtriers en Pologne au vingtième siècle, comme l'explique l'auteure de cette étude sur les meurtres rituels juifs parue en 2010 dans la revue Ethnologie française.

Sur Facebook, des publications font aussi le lien entre une sculpture ancienne montrant un jeune enfant poignardé par des hommes et l'adrénochrome avec ce commentaire: "rien n'a changé. L'adrenochrome, une habitude gravée dans la pierre". Cette sculpture représente le jeune martyr Simon de Trente, dont la mort a été attribuée à tort à des Juifs.

Capture d'écran de Facebook le 14 mars

L'anthropologue Joanna Tokarska-Bakir conclut d'ailleurs ainsi son étude: "Le thème mythique du meurtre sanglant, des 'juifs suceurs de sang' s’attaquant aux biens les plus sacrés du christianisme, l’hostie et l’enfant chrétien, constitue[rait] ainsi le noyau secret de l’antisémitisme européen".

Si l'aspect antisémite n'est pas toujours mis en avant, les croyances autour du sang d'enfants ont perduré au fil du temps, souligne Rudy Reichstadt: "De Louis XV qui aurait pris des bains de sang d'enfant, aux marges de l'affaire Dutroux, persiste l'idée d'une pédo-criminalité élitiste, qui serait défendue et cachée par les politiques et les journalistes".

... qui a ressurgi avec "Las Vegas Parano" et pris de l'ampleur avec QAnon

Le mythe plus spécifique de l’adrénochrome vient quant à lui du film de Terry Gilliam "Las Vegas Parano", de 1998. Une scène montre Raoul, le personnage interprété par Johnny Depp, prendre de l’adrénochrome. Son avocat, joué par Benicio del Toro, affirme que cette substance “fait passer de la mescaline pure pour du (pipi de chat)”. Dans les commentaires de la version DVD de Las Vegas Parano, Terry Gilliam explique pourtant que tout ce qui touche à l’adrénochrome dans le film est complètement fictionnel.

Dans le roman de Hunter S. Thompson dont le film est adapté, le personnage de Raoul explique qu’“il n’y a qu’une seule source pour ce truc… Les glandes d'adrénaline d’un corps humain vivant. Ca ne fonctionne pas si tu le récupères sur un cadavre.” Dans le livre, les personnages obtiennent l’adrénochrome des mains d'un sataniste fou, arrêté pour avoir agressé des enfants.

Longtemps cantonnée aux milieux complotistes, cette théorie a ressurgi dans la sphère publique aux Etats-Unis en 2016, pendant la campagne électorale de Donald Trump, a rappelé M. Reichstadt, avec le "pizzagate". Des partisans extrémistes du candidat républicain avaient diffusé de fausses informations selon laquelle des enfants étaient gardés enfermés dans le sous-sol d'une pizzeria par les démocrates.

"Très rapidement après son élection, en février 2017, Donald Trump dénonce un 'deep state', un 'état profond', qui selon ses partisans est un grand réseau de criminels pédo-satanistes". Une théorie qui "cristallise avec le mouvement QAnon puis s'accélère encore avec la crise pandémique du Covid", analyse le politologue.

C'est à partir de la crise du Covid, en 2020, raconte M. Reichstadt, que se propage en France cette thèse "d'enlèvements d'enfants par milliers, pour les soumettre à des tortures, des abus sexuels, pour prélever sur eux une substance, l'adrénochrome, aux vertus miraculeuses de jouvence et de psychotrope". Une substance qui se prélèverait donc en faisant souffrir l'enfant, pour qu'il sécrète de l'adrénaline.

Sur les réseaux sociaux, le parallèle est fait entre l'adrénochrome et la disparition supposée chaque année de "milliers d'enfants", comme dans ce tweet.

Capture d'écran Twitter le 14 mars

"Dans l'imaginaire QAnon", soulève encore le politologue, "il y a l'idée que l'Etat profond est dirigé par la Cabale, et les ennemis désignés sont George Soros ou Rotschild, donc on baigne toujours dans l'antisémitisme".

La protection des enfants et la lutte contre la pédo-criminalité est un élément constant du narratif complotiste d'extrême droite, rappelle M. Reichstadt.